سفراء خادم الحرمين: تكامل بين الممثليات ومنظومة الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، خلال الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة والتي كانت بعنوان «الجهود التكاملية بين الممثليات الدبلوماسية ومنظومة الحج والعمرة» أن من ضمن الاشتراطات المتعلقة بالحج أن كل تأشيرة تصدر لها غرض خاص إن كانت للحج أو للعمرة على حسب الأنظمة والتعليمات، وهذا معروف لدى الممثليات وعلى وجه الخصوص مصر، مشيرا إلى أن الجهود التكاملية بين جميع الجهات، تسهم في عملية القضاء على ما يعرف بالتخلف الذي يعد تحديا.

وأشاد بالتطور الكبير في جوانب استخدام التقنية الحديثة والتكنلوجيا في عملية إصدار التأشيرات التي أصبحت الآن تتم بطريقة الكترونية دون حاجة الحاج أو المعتمر للذهاب إلى السفارة أو القنصلية كما كان يعمل في السابق.

التواصل بين السفارات

ومن جانبه أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، أن التواصل بين السفارات في بلدان المثل هو تنسيق وتكاملي بالدرجة الأولى، ونحن في سفارة المملكة بتركيا حريصون على حصول الحجاج الأتراك على جميع المعلومات والتعليمات والأنظمة في المملكة، وتكلل هذا الأمر بالنجاح من خلال حصول بعثة الحج التركية على المركز الأول في جائزة «لبيتم» للتميز، التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لبعثات الحج، وهذه إحدى المحفزات للجهات العاملة لتقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف الرحمن.

بدوره أفاد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، أن حكومة المملكة لم تدخر جهدا لعمل كل ما سيسهم في راحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين في أداء مناسك شعيرتهم بكل يسر وسهولة حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، مشيرا إلى أن التنسيق المسبق بين بعثات الحج ووزارة الحج والعمرة وهذه النجاح مشهود وملموسة ومقدرة.