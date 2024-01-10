30 جلسة بالمنتدى السعودي تناقش مستقبل قطاع الإعلام

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وينطلق على هامش المنتدى معرض مستقبل الإعلام «فومكس»، والذي يعد أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، وفرصة للشغوفين في مجالات الإعلام؛ إذ سيشهد تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة والنوعية.
ويهدف المعرض، الذي يقام بنسخته الثانية، إلى استعراض مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محليا وإقليميا وعالميا.
وسيشهد المنتدى 30 جلسة تناقش مستقبل قطاع الإعلام، حيث سيقدم المتحدثون عددا من الروئ والتوجهات التي تركز في مجملها على مستجدات القطاع ومستقبله.
وستغطي جلسات المنتدى قطاعات عدة منها الرياضة وعلاقتها بالإعلام إلى جانب قطاع المال والأعمال والسياحة والفعاليات الكبرى، إذ سيشهد المنتدى جلسة مخصصة لإكسبو الرياض 2030، إضافة إلى جلسة خاصة بكأس العالم 2034، وغيرها من القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستثمار البنى التقنية في الأعمال الإعلامية.
أبرز أهداف المنتدى:
- بناء وتوثيق جسور التواصل مع المؤسسات المتخصصة محليا ودوليا.
- تحقيق الأثر الإيجابي.
- رفع مستوى جودة صناعة الإعلام.
- مواكبة أحدث التقنيات المتغيرة بشكل مستمر.
- تأكيد أهمية الإعلام ودوره الفاعل.
- تحقيق الأثر الإيجابي الممتد في فضاء الإعلام.
- تطوير صناعة الإعلام واكتشاف أحدث تقنياته.
- خلق مجتمع حيوي وفعال للفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات.
- تعزيز مكانة المملكة إعلاميا.
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