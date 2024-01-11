تراند اليوم : هل الجمل يحقد وينتقم ؟.. شاهد: "عبدالله بن عودة" يجيب

صحيفة الخليج 365: علق رجل الأعمال والمستثمر في الإبل "عبدالله بن عودة"، على ما يتردد بشأن صفات الجمل، وأنه من الكائنات التي تحقد وتنتقم.

وقال رجل الأعمال إن الجمل لا يحقد، موضحا أنه من أكثر الكائنات اللطيفة، ويحب اللعب، قائلًا: "يوم يلعب يكسّرك، ويكون قصده المداعبة".

وأشار إلى أن الشائعات التي تزعم أن الجمل يحقد وينتقم غير صحيحة، معلقًا: اتحدى أن يتم إثبات ذلك وهذه قصص شعبية.

وأضاف: "عندنا كل 100 ناقة يضعون معها فحل واحد الذي يقوم بدور الرعاية، ويتقاتل في حال وجد فحل آخر".

وأوضح أن هذه الصفات فطرة من الله خلقها في الإبل، وهي أن يحافظ الفحل على مجموعته التي يرعاها.