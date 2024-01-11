شكرا لقرائتكم خبر عن ليكون مولودك ذكراً.. إليك هذه المعلومات الهامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يسعى الكثير من الأزواج عن طريقة لإنجاب الذكور، وخاصة بعد الولادات المتكررة بالإناث، فتبدأ مرحلة البحث عما يمكن أن يقوموا به من أجل ذلك، وهناك العديد من المعتقدات الخاطئة والغير علمية حول إنجاب الذكور، أبرزها تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحموضة مثل اللحم والأسماك، بل على العكس فهذه الأطعمة تحتوي على الحديد والبروتين الهامة للجنين.

وأشارت بعض الدراسات أجرتها جامعة بوسطن الأمريكية، أن نوعية طعام الحامل تلعب دوراً كبيراً في تحديد نوع الجنين سواء ذكر أو أنثى، وإذا كنت تريد الذكر فعليك باتباع الخطوات والنصائح التالية وفقاً لموقع”Web md”:

1- الابتعاد التام عن التدخين، وتجنب تناول الكافيين مثل القهوة، والمشروبات الغازية.

2- تناول الأطعمة التي تحتوي على عنصر الكالسيوم الذي يوجد في اللبن، بالإضافة إلى البوتاسيوم في البطاطا، والموز.

3- المداومة على تناول الذرة في وجبة الإفطار، حيث أشارت دراسة أجرتها البحوث البريطانية أن تناول الحامل لأكثر من كوب من الذرة في أسبوع واحد، لديهن فرصة الإنجاب الذكر بحوالي 24 %.

4- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات أهمها فيتامين ” 12ب” في اللحوم والأسماك، و” سي” مثل الفواكه الحمضية ، و ” هـ” مثل المكسرات وزيت الزيتون.