9 اسباب ستجعلك تتناول الفلفل الاخضر يوميا

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عدن - ياسمين التهامي -
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الأجتماعي فيسبوك ،9 فوائد تناول الفلفل الأخضر يوميا..
1: يحتوى الفلفل الأخضر على كمية عالية من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.
2:تناول الفلفل الأخضر يساعد على علاج فقر الدم وتنشيط الدورة الدموية ووقاية الجسم من الضعف والهذيان.
3:ينصح بتناول الفلفل الأخضر دائما لتعزيز صحة العيون والرؤية وحمياتها من الضعف وذلك لاحتوائها على مضادات أكسده قويه.
4:ينصح المرأة الحامل بتناول الفلفل الأخضر دائما حيث انه يعمل على تعزيز صحة الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الفوليك.
5: يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات ومنها "الغثيان والقئ والاسهال".
6: يعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتنشيط الذاكرة والمخ.
7: ينصح بتناول الفلفل الأخضر دائما لتعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.
8::يعزز صحة الشعر ويحميه من التساقط والتلف ويساعد على نموه وطوله ، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.
9 :تناول الفلفل الأخضر يمد الجسم بالنشاط والحيوية ويقوى العضلات والمفاصل.
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