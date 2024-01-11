غداً.. "ميدان الفروسية" بالمدينة المنورة ينظم "الحفل السابع" بـ 4 أشواط

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محمد بن مسعود - الدمام - ينظم ميدان الفروسية بالمدينة المنورة غداً، الحفل السابع لسباقات الفروسية لهذا العام.

ودعا الميدان الجمهور والمهتمين لحضور الحفل الذي يتضمن أربعة أشواط، يتنافس فيها 36 جواداً، بمشاركة الخيالة والمدربين الوطنيين، كما خصّصت للفائزين جوائز مالية خلال الحفل الذي ينطلق في تمام الساعة الثالثة عصراً.

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