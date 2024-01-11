شكرا لقرائتكم خبر عن خطط للاستفادة من المياه المعالجة الثلاثية في الهفوف وغرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت المؤسسة العامة للري وشركة المياه الوطنية، خلال اجتماع عقد في مقر المؤسسة، خطط الاستفادة من كميات المياه المعالجة الثلاثية، التي تشمل مناطق الهفوف وغرب الدمام.

حضر الاجتماع رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، وبمشاركة نواب الرئيس وعدد من القياديين، ورئيس القطاع الشرقي للمياه المهندس حمدي الشراري، وعدد من المختصين في الشركة.

محاور الاجتماع

وتطرق الاجتماع إلى عدة نقاط رئيسية، منها: أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، فيما يتعلق بالمياه المجددة، وجهازية خطط الري لاستقبال كميات المياه المجددة بعد تشغيل محطة الهفوف الجديدة.

وخطط الري للاستفادة من كميات المياه المعالجة الثلاثية، التي تشمل مناطق الهفوف وغرب الدمام.

وأكد رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين وتحقيق أهداف مشتركة في مجال إدارة المياه وتحسين استخدام الموارد المائية.

وأضاف أن المؤسسة العامة للري تسعى إلى الاستفادة من كميات المياه المعالجة الثلاثية، التي تعد مصدرًا مهمًا للمياه، من خلال خطط ري متطورة، تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحقيق الأمن المائي.

من جهته أكد رئيس القطاع الشرقي للمياه المهندس حمدي الشراري، أن شركة المياه الوطنية حريصة على التعاون مع المؤسسة العامة للري، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال إدارة المياه. ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين، وتحقيق أهداف مشتركة في مجال إدارة المياه وتحسين استخدام الموارد المائية.