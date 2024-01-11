انت الان تتابع "منشآت" تنظم جولة التجارة الإلكترونية في الخبر الاثنين المقبل.. وعلى مدى 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 9:38 صباحاً

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، جولة التجارة الإلكترونية في محافظة الخبر يوم الاثنين المقبل، وذلك على مدار 3 أيام في مركز دعم المنشآت. وتهدف الفعالية إلى دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة يقدمها مجموعة من المختصين؛ بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال واستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها التجارة الإلكترونية. كما تتضمن فعاليات الجولة كلمة من مجلس التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى جلسات حوارية تتناول أهمية التجارة الإلكترونية في القطاعات الحكومية المختلفة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتم خلالها مناقشة التحديات التي قد تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها. وستتضمن الجولة تقديم برامج تدريبية متنوعة في عدة مجالات ومواضيع متنوعة حول عالم التجارة الإلكترونية، والعديد من الخدمات والعروض الحصرية لرواد الأعمال من قبل مختلف الجهات المشاركة في الجولة، بالإضافة إلى تواجد عدد من المستشارين لتقديم المشورة والدعم لرواد الأعمال والمستفيدين. وتدعو الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهتمين ورواد الأعمال لتسجيل بياناتهم عبر الرابط: ectour.monshaat.gov.sa للاستفادة من الخدمات المقدمة ضمن فعاليات الجولة.

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