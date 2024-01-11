انت الان تتابع لتنشيط الحركة الاقتصادية.. أمانة القصيم تطرح 8 فرص استثمارية في رياض الخبراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة منطقة القصيم -ممثلة في بلدية محافظة رياض الخبراء- عن طرح (8) فرص استثمارية أمام منشآت القطاع الخاص؛ وذلك سعيًا لإشراك وتمكين القطاع الخاص في تحقيق التنمية وتنشيط الحركة الاقتصادية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال؛ للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة ورفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة.

ودعت بلدية محافظة رياض الخبراء، الراغبين في الدخول في المنافسة بتلك الفرص وغيرها من الفرص والاطلاع على مزيد من التفاصيل، إلى الدخول على بوابة الاستثمار البلدي (فرص) ومشاهدة دليل الفرص المتاحة عبر الموقع الإلكتروني www.furas.momra.gov.sa.

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