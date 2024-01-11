القبض على شخص تعمد صدم دراجة نارية في الرياض

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن بتهمة القيادة بتهور وتعمد صدم دراجة نارية والهروب من الموقع، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الشرطة أنه تم إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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