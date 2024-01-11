شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق موقعين لمنتجات التبغ المخالفة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُغلق موقعين لتصنيع منتجات ”التبغ“ المغشوشة بجدة، حيث جرى مصادرة 122طن من المضبوطات مجهولة المصدر، بمشاركة الجهات المعنية، ضمن حملات أمانة محافظة جدة الميدانية، لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة كافة المخالفات داخل الأحياء.

وأوضحت الأمانة أن فرق الرقابة وبمساندة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمكنت خلال جولاتها الميدانية بحي ”السرورية“ بنطاق المليساء، من ضبط موقعين لتصنيع مشتقات التبغ المخالفة للنظام، باستخدام نشارة الخشب، مشيرة إلى أنه جرى إتلاف المضبوطات كافة وإغلاق الموقع.

وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.