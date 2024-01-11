شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| "الشؤون الإسلامية": خدمات متنوعة لضيوف خادم الحرمين بمعرض الحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجولت عدسة ”اليوم“ داخل جناح وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، في مؤتمر ومعرض الحج والعمرة، والذي استعرضت من خلاله أهم التطبيقات الحديثة لخدمة القرآن والسنة، كما تضمنت مشاركة الجناح عرضاً في الشاشات التفاعلية للخدمات التي تقدمها لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024

ويسدل جناح الوزارة ستاره مع اختتام مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، في نسخته الثالثة، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، بعد أن جذب العديد من زواره عبر تطبيق تعليم الحج والعمرة، بتقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات، الذي يهدف إلى مساعدة الحجاج والمعتمرين على تفادي الأخطاء في المناسك.

وذلك من خلال عرضه جولة افتراضية تُحاكي الواقع في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة (منى وعرفة ومزدلفة)؛ حيث يمكن أن يعيش المستخدم تجربة الحج والعمرة، كما يسهم في توفير بيئة افتراضية تحاكي الواقع الجغرافي والترتيب الزمني لمناسك الحج والعمرة، وتذليل العقبات التي قد تعترض الحاج والمعتمر.