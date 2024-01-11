السعودية | جامعة “كاوست” تختتم دورة تعليمية للجامعيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” ممثلة في أكاديمية كاوست، اليوم، دورة تعلم الآلة الصغيرة؛ المخصصة للطلبة الجامعيين؛ بالتعاون مع مركز اليونسكو عبدالسلام الدولي للفيزياء النظرية، وكرسي اليونسكو بالجامعة.

وتهدف الدورة إلى ربط غير المتصلين وتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي لتشمل مجموعة واسعة من الأجهزة، مع التركيز على دمج وظائف تعلم الآلة في الأنظمة المدمجة منخفضة الطاقة.

كما تسعى الدورة لسد الفجوة بين تعلم الآلة والبنية التحتية المتزايدة الانتشار للإنترنت الأشياء، من خلال توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي لتشمل مجموعة واسعة من الأجهزة، حيث مكنت الدورة أكثر من 30 متدرباً ومتدربة من طلبة الجامعات من اتخاذ قرارات ذكية وفورية في تطبيقات متنوعة، مثل الطبية والصناعية، مما يعزز اتصالها وقابليتها للتكيف مع احتياجات المستخدمين ويسهم في بناء مستقبلهم العلمي.

ووفرت الدورة للمشاركين إلقاء نظرة عامة على المفاهيم والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها أنظمة TinyML، مع تقديم مختلف تقنيات الاستشعار المستخدمة في هذه الأنظمة، بالإضافة إلى طرق جمع البيانات وتصفيتها ومعالجتها المسبقة.

كما شهدت الدورة تقديم العروض العملية لمنصات وبروتوكولات الإنترنت للأشياء السائدة، موضحةً قدرتها على إقامة اتصالات بين المستشعرات والمحركات وغيرها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مع استكشاف الاعتبارات الأخلاقية وقضايا الخصوصية المرتبطة بالإنترنت، لتعزيز الفهم الشامل لهذه الجوانب الحرجة في سياق أنظمة TinyML.