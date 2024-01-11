انت الان تتابع في 15 دقيقة فقط.. الإسعاف الجوّي ينقل إصابتين متوسّطتَي الخطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 3:16 مساءً

تلقّت عملياتُ القيادة والتحكم والترحيل الطبي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، عبر رقم طوارئ الإسعاف "997"؛ بلاغًا إسعافيًّا عند الساعة "11:27" من صباح اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024م، عن حادث انقلاب مركبة بطريق درة العروس، نتجت عنه إصابتان متوسّطتا الخطورة. وعلى إثر ذلك تمّ توجيه فرقة قيادة ميدانية، وفرقة إسعافية أرضية، وفرقة إسعاف جوي؛ حيث تمّ إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم من الموقع إلى مجمع الملك عبدالله الطبي عبر خدمة الإسعاف الجوّي بطائرة مجهّزة طبيًّا لنقل الحالات المتوسّطة الخطورة والخطيرة، وبزمن نقل قياسي قدره 15 دقيقة. يُذكَر أن خدمة الإسعاف الجوي تستهدف من خلالها هيئة الهلال الأحمر السعودي نقل المرضى بين المستشفيات والنقل الإسعافي لتحقيق زمن استجابة أسرع، وللارتقاء بالخدمات الطبية الإسعافية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

كانت هذه تفاصيل خبر في 15 دقيقة فقط.. الإسعاف الجوّي ينقل إصابتين متوسّطتَي الخطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.