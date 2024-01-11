شاهد.. مواطن يتابع "رالي داكار 2024" بجواره العلم السعودي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 3:18 مساءً

نشر حسابُ التواصل الحكومي عبر حسابه في منصة "X"، صورةَ مواطن يجلس على الكثبان الرملية في أحد مسارات "رالي داكار 2024" مستمتعًا ومراقبًا للسباق بهدوء تامّ، وبجواره العلم السعودي يرفرف. وقال حساب "التواصل الحكومي": "#لقطة_الخميس؛ بينما تخوض مركبات رالي ‎#داكار2024 سباقاتها الطاحنة؛ يستمتع مواطن بمراقبتها على الكثبان الرملية بهدوء". وعلّقَ الحساب على الصورة قائلًا: "لقطة الخميس من رالي داكار؛ المستريح اللي من الهم خالي". وشهدت المرحلةُ السادسة من منافسات "رالي داكار 2024"، في الربع الخالي، انسحابَ متصدّر الرالي يزيد الراجحي، بعد تعرّض سيارته "تويوتا هايلوكس" لحادث انقلاب اليوم. يُذكَر أن "رالي داكار السعودية 2024" تستضيفه المملكة هذا العام، للمرة الخامسة على التوالي، وتُعدّ المرحلة السادسة في الربع الخالي من أصعب وأقسى مراحل منافسات الرالي، وتبلغ مسافتها "818" كلم.

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