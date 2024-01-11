انت الان تتابع مؤتمر الحج والعمرة يناقش موضوعات الابتكار في تصميم حملات التوعية لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 يناير 2024, 3:51 مساءً

أكد المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الحج محمود الشنقيطي، أن المستقبل التوعوي في قطاع الحج كبير جدًا، لاسيما مع الجهود المبذولة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهيئة الأوقاف من خلال مركز التوعية الذي سيتم إطلاقه في حج العام القادم عبر حملات توعوية لمختلف الدول تركز على قيم الإبداع والابتكار وتتضمن 16 دليلاً توعوياً بـ 16 لغة. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم، ضمن برنامج مؤتمر ومعرض الحج والعمرة "الطريق إلى النسك" المقام حالياً بجدة. من جانبه أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، أن وزارة الحج تسعى إلى توحيد المراكز التي تخدم الحجاج عن طريق مركز الاتصال الموحد، وهذا يقود إلى التوأمة بين القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن بالشكل الذي يليق بهم، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحليل معلومات الحجاج الديموغرافية في كل عام ومراعاة التباين في جنسياتهم وخلفياتهم الثقافية والاقتصادية وذلك لتقديم الخدمة المناسبة لكل فئة وكل حاج. بدوره استعرض وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري أبرز التحديات في مجال التوعية الدينية، مفيدًا أن إدارته تعمل بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة على توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات بالشكل الذي يليق بخدمة ضيوف الرحمن.

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