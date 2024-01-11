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تراند اليوم : "الله يجعل سيارة تدعسك" .. فتاة تكشف عن ردة فعل صادمة من والدها بعد علمه بشرائها طقم كنب لوالدتها المطلقة

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صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي رسالة لفتاة كشفت عن دعوة والدها عليها بسبب شرائها مجلس كنب لوالدتها الذي طلقها.

وقالت الفتاة في الرسالة المتداولة : " أبوي دعا علي أني اندعس وما أتوفق والسبب موضوع تافه جدا وما يسوى، وهو إنو اشترينا كنب وهذي أول مرة بحياتنا نشتري كنب، دايما مجلس أمي أرضي.

وتابعت: الكنب لمجلس أمي وهو مطلق أمي بس لأنه مستكثر عليها الشيء الزين وحاسدها على أبسط شيء ممكن يسعدها.

وأضافت: دعوته لها يومين وهي مسوية غصة بحلقي، مشيرة إلى أنه قال في دعوته: الله يجعل سيارة تدعسك الله لا يوفقك.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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