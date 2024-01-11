تراند اليوم : "الله يجعل سيارة تدعسك" .. فتاة تكشف عن ردة فعل صادمة من والدها بعد علمه بشرائها طقم كنب لوالدتها المطلقة

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي رسالة لفتاة كشفت عن دعوة والدها عليها بسبب شرائها مجلس كنب لوالدتها الذي طلقها.

وقالت الفتاة في الرسالة المتداولة : " أبوي دعا علي أني اندعس وما أتوفق والسبب موضوع تافه جدا وما يسوى، وهو إنو اشترينا كنب وهذي أول مرة بحياتنا نشتري كنب، دايما مجلس أمي أرضي.

وتابعت: الكنب لمجلس أمي وهو مطلق أمي بس لأنه مستكثر عليها الشيء الزين وحاسدها على أبسط شيء ممكن يسعدها.