تراند اليوم : هبوط قياسي جديد لـ"الليرة التركية" أمام الدولار

صحيفة الخليج 365: هبطت الليرة التركية إلى مستوى تاريخي جديد مقابل الدولار الأميركي، الخميس، لتصل إلى مستويات 30.005 ليرة مقابل الدولار.

العملة التركية

وهذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيها الليرة حاجز الثلاثين مقابل الدولار، حيث ارتفع بنسبة 0.17 بالمئة مقابل العملة التركية مقارنة بجلسة التداول السابقة.

محاربة التضخم

وتراجعت الليرة بنسبة 37 بالمئة تقريباً مقابل الدولار خلال العام الماضي، حيث يحاول صانعو السياسة النقدية محاربة التضخم الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.