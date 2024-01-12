تراند اليوم : تطورات جديدة بشأن دعوى قضائية ضد بعض أعضاء مجلس إدارة شركة "المعجل"

صحيفة الخليج 365: أعلنت هيئة السوق المالية، عن اعتماد الدعوى الجماعية التي قدمها أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس إدارة شركة "المعجل".

وأضافت الهيئة أن تلك الدعوى جاءت بسبب ممارسات مضللة عن الوضع المالي للشركة، وطالب المستثمرين بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها بسبب تلك الممارسات.

ويأتي ذلك على خلفية، المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة.

وأوضحت الهيئة أنها تحرص على تطبيق اللوائح والأنظمة التي تحقق العدالة والشفافية في السوق المالية، مؤكدة على حماية المستثمرين من الممارسات الغير عادلة التي تنطوي على الاحتيال والغش والتلاعب.