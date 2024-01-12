تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب يومياً!

صحيفة الخليج 365: يعد الحليب من المشروبات الشهيرة المليئة بالفيتامينات والكالسيوم والعناصر الغذائية المفيدة لجسمك إذا تناولته يوميا باعتدال.

ووفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي، فإن الحليب يعتبر مصدرا رائًعا للبروتين النباتي، كما أنه غني بالكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران مغذيان أساسيان لصحة العظام وتقوية المفاصل.

1-فقدان الوزن: الاستهلاك المنتظم للحليب يساعد في الحفاظ على صحتك بسبب احتوائه على المزيج من الكربوهيدرات والبروتين والدهون الموجود في الحليب والذي يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، بينما تمنحك الكربوهيدرات الطاقة والبروتين الذي يشعرك بالشبع، ويمكنك أيًضا الاعتماد عليه لبناء كتلة العضلات أو الحفاظ عليها، وذلك بفضل احتوائه على "الكازين" والأحماض الأمينية ومصل اللبن، ويعد ذلك مزيجا مثاليا من بروتينات لبناء العضلات.

2-يقلل خطر السكري: شرب الحليب بانتظام يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والحفاظ على مستوياته إما منخفضة أو متوازنة.

3-صحة القلب: منتجات الألبان تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب محتواها من البوتاسيوم.

4-مصدر جيد للبروتين: الحليب مصدر غني بالبروتين عالي الجودة الذي يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي قد تساهم في تقليل فقدان العضلات المرتبط بالعمر.