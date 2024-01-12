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معلم أمين منطقة عسير : عبد الله الجالي لم يكن مشاغبا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى معلم أمين منطقة عسير صالح آل عباس مواقف جمعته بأمين المنطقة “عبد الله الجالي” حينما كان طالبا

وقال آل عباس :”أمين منطقة عسير كان من الطلاب الممتازين وليست مجاملة ”

وأضاف ” كنت أتواصل معه قبل أن يأتي في هذا المنصب وعندما علمت بتكريمه من قبيلته شعرت بسرور كبير فحضرت أنا واولادي ولما رآني تقدم ورحب بي كثيرا ”

وتابع ” قال لي ونعم أستاذي وأصر على أن يقبل جبيني وهذا من طيب قلبه قائلا لي أنت في منزلة الأب بالنسبة لي وقسوتك كانت رحمة”

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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