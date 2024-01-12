شكرا لمتابعة خبر عن معلم أمين منطقة عسير : عبد الله الجالي لم يكن مشاغبا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى معلم أمين منطقة عسير صالح آل عباس مواقف جمعته بأمين المنطقة “عبد الله الجالي” حينما كان طالبا

وقال آل عباس :”أمين منطقة عسير كان من الطلاب الممتازين وليست مجاملة ”

وأضاف ” كنت أتواصل معه قبل أن يأتي في هذا المنصب وعندما علمت بتكريمه من قبيلته شعرت بسرور كبير فحضرت أنا واولادي ولما رآني تقدم ورحب بي كثيرا ”

وتابع ” قال لي ونعم أستاذي وأصر على أن يقبل جبيني وهذا من طيب قلبه قائلا لي أنت في منزلة الأب بالنسبة لي وقسوتك كانت رحمة”