شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الحج: 15 شركة بخدمات جديدة ستدخل العمل خلال موسم حج القادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور عايض الغوينم، عن التأهيل والترخيص لعدد 300 متعهد للإعاشة، وفروا ما يقارب 2 مليون وجبة خلال موسم الحج، مشيراً بأن الوزارة تستهدف في الإسكان والإعاشة بمكة المكرمة والمدينة المنورة إلى تأهيل أسرع للمساكن، وطاقة سريرية عالية وتأهيل أوسع لمتعهدي الإعاشة وطاقة تشغيلية أعلى للإعاشة.

تسهيل إجراءات الحجز

وأشار إلى تيسير إجراءات الاختيار والحجز والموافقة لتكون سلسلة واضحة من خلال التعاقد على الخدمات الأساسية لكامل رحلة الحج لعام 1445 هـ، واستخدام الموقع الذي تم اختياره بمشعر منى وفق برنامج التفويج المتاح للمواقع، واختيار الموقع في المشاعر المقدسة وفق أولوية إكمال التعاقدات على الخدمات الأساسية، مشيراً إلى منح ترخيص لعدد 15 شركة تقديم خدمة جديدة ستدخل العمل خلال موسم حج القادم ليرتفع عدد الشركات إلى 35 شركة الموسم القادم.

وأوضح الدكتور الغوينم العمل في المشاعر المقدسة يسعى دائماً استدامة البنية التحتية من خلال تحقيق أعلى معيار مساحة ممكنة للحجاج، وتمكين شركات الخدمة من استلام مواقعهم بما يحقق راحة أكبر للحجاج.

توفير وسائل نقل متنوعة

وبين أن الوزارة تراعي في خدمات النقل توفير وسائل نقل مختلفة، تحقق الاستفادة الكاملة من الطاقة الاستيعابية لكافة أنماط الحركة وذلك عبر تنظيم الحجاج إلى أفواج ومجموعات وفق الهيكل النمطي ويمكن الاستفادة المثلى من وسائط النقل بالإضافة إلى الاستفادة من التقدم التقني لمنظومة التفويج وإدارة الحركة في التخطيط والجدولة.

وقال: "إن وزارة الحج والعمرة تحرص على تعزيز التنافسية والفرص الاستثمارية، من خلال استثمار مسارات الحركة بين المدن والمشاعر المقدسة، وكذلك تطوير حلول تطويرية تزيد الطاقة الاستيعابية للمشاعر، وتعزيز البنى التحتية وفق نماذج هندسية ترفع جودة الخدمات بالمشاعر المقدسة".

وتابع: "بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التشاركية عبر تعزيز الشراكة في توعية الحجاج وقياس مدى رضاهم وفق معطيات خطة الحج الفعلية، وتنظيم العلاقات التنسيقية والتخطيطية لتحقيق رغبات الحجاج في أداء النسك، وتحقيق تكامل على مستوى التعليمات والأدوار والتحديات التشغيلية".