شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الدفاع تنفي وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن تركي المالكي، إن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية فجر اليوم الجمعة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وقصف الجيشان الأمريكي والبريطاني مواقع يستخدمها الحوثيون في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة٠

وضربت القوات الأمريكية والبريطانية أهدافا في اليمن باستخدام صواريخ “توماهوك” المجنحة من السفن. كما شنوا غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.