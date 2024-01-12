انت الان تتابع رودي غاليتي: النصر يوافق على رحيل سيكو فوفانا بنظام الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 يناير 2024, 2:10 مساءً

كشفت تقارير صحفية عن رغبة مسؤولي النصر في الاستغناء عن خدمات الإيفواري سيكو فوفانا، خلال الانتقالات الشتوية الحالية بنظام الإعارة. وأفاد الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عبر حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" بأن النصر يرغب في رحيل اللاعب الإيفواري على سبيل الإعارة، لتقليل عدد أجانب قائمة الفريق. وشدد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" على أن النادي على استعداد لتغطية حتى نصف راتبه لتسريع عملية النقل المحتملة، مشيرًا إلى أن هناك 3 أندية أبدت اهتمامها بضم فوفانا. ويرتبط سيكو البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد حتى يونيو 2026 مع النصر الذي انضم إليه في يوليو الماضي، قادمًا من نادي لانس الفرنسي الذي كان يلعب له منذ أغسطس 2020.

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