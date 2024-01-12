شكرا لقرائتكم خبر عن صور| خاص لـ"اليوم": عدد حجاج الداخل هذا العام 340 ألفًا.. مع 182 منشأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل الدكتور ساعد الجهني خلال حديثه لـ ”اليوم“ أن هناك 182 منشأة لحجاج الداخل، وسيكون عدد الحجاج الداخل بحسب التصريح في حدود 340,000، وعدد الحجاج الداخل حسب التخصيص في حدود 180,000.

بينما يبلغ عدد باقات خدمة حجاج الداخل 4 باقات، وسيكون هناك 42 مخيم لباقة 1 بسعة 88,000 حاج تقريبًا، بينما سيخصص 79 مخيم لباقة 2 بسعة 63,000 حاج تقريبًا، كما سيسكن 12 ألف حاج تقريباً في 6 أبراج، بينما سيكون 120 ألف حاج من حجاج الداخل ضمن برنامج تنقلهم في قطار المشاعر.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

وبين الجهني أن أحد البرامج الداعمة للحج هو برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهو يدعم استضافة المزيد من المعتمرين وصناعة الضيافة بشكل متميز، وتجد منشآت حجاج الداخل تعيش نقلة في كافة المجالات وسرعة استجابة للتشريعات والاصلاحات بطريقة ايجابية وسريعة.

وأضاف أن هناك برامج كثيرة يقوم بها المجلس التنسيقي وتنفذ مع شركات حجاج الداخل منها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وفي مجال التطوع أصبح هناك الكثير من المشاركات.

ومن المبادرات التي قامت بها بناء قيادات للصف الثاني، وتم تخريج أول دفعة بالعام الماضي بعدد 28 شاب وهذا العام ستنطلق النسخة الثانية لخدمة حجاج الداخل وتجويد أدائهم.

أبرز المكتسبات والخدمات المطورة

وقال الجهني أن من المكتسبات التي تحققت، إطلاق المسار الإلكتروني 1436 والذي توجد به كافة الخدمات التي تقدم للحجاج، حيث تم تطويره عبر السنوات الماضية، ويتم من خلاله تسجيل الحجاج بشكل مبكر قبل الموسم.

وزاد الجهني شاركنا في ابتكار نماذج الخيام المطورة بالشراكة مع شركة كدانة، إضافة إلى تطوير نماذج الأبراج في منى حيث عمل المجلس في تحسين النموذج، وبإذن الله هذا العام سيكون فيها حجاج الداخل والخارج.

أهم المبادرات النوعية

وأشار إلى أن من أهم المبادرات النوعية التي تبناها المجلس، هو تنظيم النقل الترددي بين المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، لأداء طواف الإفاضة في أيام محددة، وفق خطة معتمدة من الإمارة والجهات ذات العلاقات، وتطوير منظومة النقل الترددي بمواقف كدي ومواقف الأمير متعب.

إضافة إلى أن المجلس التنسيقي تعاقد مع جهة غذائية استشارية للتأكد من سلامة الغذاء وفق جدولة دقيقة، إضافة إلى وضع مسؤول من قبل الشركة ويكون مراقب لكل وجبة، وترفع الشواهد للتأكد منها.

ولفت إلى أن المجلس شارك في عمل دليل تشغيلي لوحدات الابتكار في الشركات، استفاد منه الجميع، وبعض الشركات أسست وحدة للابتكار.