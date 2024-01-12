شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. "كاكست" تدشن واحة الابتكار ومُسرعات التقنيات التعدينية والان نبدء بالتفاصيل
وتُسهم الواحة المدشنة على هامش أعمال مُنتدى مُستقبل التعدين 2024، في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز نمو قطاع التعدين بإضافة 240 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
مُسرعات التقنيات التعدينيةتُعد الواحة ثمرة التعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، وهيئة المساحة الجيولوجية.
وتهدف الشراكة الوطنية إلى تعزيز الدور القيادي للمملكة في المجال التعديني الإقليمي بوصفها مُصدرة للمعادن، ومركزًا إقليميًا للبحث والتطوير والابتكار، ومنصة للتعاون الإقليمي والدولي لمنظومة البحث والتطوير والابتكار في القطاع التعديني، حيث ستكون الواحة مُمكنة للتقنيات الناشئة، وبيئة مُحفزة للاستثمار في القطاع التعديني بالمملكة.
وأكد#وزير_المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتعزيز شفافية السياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين.#اليوم @MOFKSA @MAAljadaanللتفاصيل..https://t.co/OeYj1iUnEX pic.twitter.com/eJIMW9uUK7— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأكد #وزير_المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية وتعزيز شفافية السياسات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع التعدين.#اليوم @MOFKSA @MAAljadaan— صحيفة اليوم (@alyaum) January 10, 2024
للتفاصيل..https://t.co/OeYj1iUnEX pic.twitter.com/eJIMW9uUK7
#وزير_الصناعة لـ #اليوم: قطاع #التعدين في المملكة يمتلك استراتيجية واضحة تهتم بجميع عناصر تمكين القطاع، ومن أهمها #الموارد_البشرية والقدرات#جامعة_الملك_فهد_للبترول_والمعادن @KFUPM @BAlkhorayef @mimgov
للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/q6iz7AHLkn— صحيفة اليوم (@alyaum)
#وزير_الصناعة لـ #اليوم: قطاع #التعدين في المملكة يمتلك استراتيجية واضحة تهتم بجميع عناصر تمكين القطاع، ومن أهمها #الموارد_البشرية والقدرات#جامعة_الملك_فهد_للبترول_والمعادن @KFUPM @BAlkhorayef @mimgov— صحيفة اليوم (@alyaum) November 13, 2023
للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/q6iz7AHLkn
الواحة التعدينيةستُقدم الواحة التي سيكون مقرها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، خدماتها للقطاعين الحكومي والخاص من الجامعات والشركات والمُنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتغطي طلبات المعالجة المعدنية من القطاع التعديني بنسبة 50%، ويتوقع أن تُحفّز الواحة نمو عائدات القطاع التعديني بنسبة تتجاوز 30% بحلول عام 2030.
وتتكون الواحة التعدينية من مختبر وطني للبحث والابتكار في تقنيات التعدين، ومنظومة متكاملة من المعامل المخبرية لاختبارات المواد ومعالجتها، وتعزيز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بأتمتة استخراج ومعالجة المعادن، ومركز للحد من الآثار البيئية للتعدين والمساهمة في استدامة المنظومة التعدينية، إضافة إلى حاضنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والنمذجة والمحاكاة في مجالات التعدين، وحاضنة ومسرعة أعمال لتطوير تقنيات التعدين المختلفة.