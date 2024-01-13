شكرا لقرائتكم القبض على مروج الحشيش في الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إلقاء القبض على مواطن في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الحشيش المخدر.

ووفق بيان رسمي، فقد جرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الجهات الآتية: