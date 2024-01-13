شكرا لقرائتكم توضيح مهم بشأن التسجيل في الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأن التسجيل في الضمان الاجتماعي متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وقالت الوزارة ردًّا على استفسارات بشأن التسجيل في الضمان الاجتماعي على منصة إكس: إنه لمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلًا الاطلاع على الرابط التالي: هنا. وللتسجيل في النظام المطور: هنا

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نتائج الأهلية

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية: