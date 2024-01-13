السعودية | السودة تسجّل أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت “السودة” في أبها، اليوم السبت أدنى درجة حرارة في المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع رياحا سطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك الخليج 365 كذلك على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.