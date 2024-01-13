السعودية | السودة تسجّل أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السودة تسجّل أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
سجلت “السودة” في أبها، اليوم السبت أدنى درجة حرارة في المملكة.
وانخفضت درجة الحرارة في مواقعها إلى أربع درجات مئوية، وفق قناة الإخبارية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع رياحا سطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك الخليج 365 كذلك على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.