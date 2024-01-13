فوانيس تقليدية وعروض فلكلورية بشتاء جازان 24

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت الليلة قبل الماضية فعاليات «ليالي المحافظات» بشتاء جازان 24، حيث قدمت محافظة أبوعريش عروضا تراثية وفلكلورية تحت شعار «الليلة العريشية»، مستهلة بذلك فعاليات «ليالي المحافظات» بقرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

وشهد زوار المهرجان تجربة مميزة وفريدة من نوعها، في ليلة تزينت فيها القرية التراثية بالفوانيس التقليدية والعروض الفنية والفلكلورية، والألعاب الشعبية، والمأكولات التقليدية اللذيذة، إضافة إلى إبراز ثقافة جازان التراثية، في فرصة مثالية وفرت لهم التواصل وتبادل المعرفة، والتعرف على تاريخ المنطقة، والاطلاع على نمط الحياة السائد بها قديما.

وتتواصل فعاليات «ليالي محافظات جازان» طيلة أيام المهرجان لتقوم كل محافظة بالتعريف بما تمتلكه من تنوع طبيعتها الخلابة وتراثها الغني، وكل ما يجذب الزوار من جميع أنحاء المملكة وخارجها للاستمتاع باعتدال أجواء المنطقة حاليا، وتنوع فعاليات المهرجان هذا العام التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع.