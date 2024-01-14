شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس": عظموا الأشهر الحُرم بلا ابتداع وحققوا التوحيد والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الشؤون الدينية بـ#المسجد_الحرام و #المسجد_النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ حرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز التعاون وتعميق التناغم والتكامل مع إمارة #مكة_المكرمة؛ في كل ما يتعلق بخدمة قاصدي المسجد الحرام دينيًا.#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/l9wWH0TgQz pic.twitter.com/PvgiN8R5eX— صحيفة اليوم (@alyaum) أكد رئيس الشؤون الدينية بـ #المسجد_الحرام و #المسجد_النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ حرص رئاسة الشؤون الدينية على تعزيز التعاون وتعميق التناغم والتكامل مع إمارة #مكة_المكرمة؛ في كل ما يتعلق بخدمة قاصدي المسجد الحرام دينيًا.#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/l9wWH0TgQz pic.twitter.com/PvgiN8R5eX — صحيفة اليوم (@alyaum) January 7, 2024

الشهر الحرام

الدمام - شريف احمد - وجه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتورعبد الرحمن السديس؛ عددًا من الرسائل التوجيهية الدينية لعموم المسلمين، ولقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، في مستهل شهر رجب.وقال رئيس الشؤون الدينية: إن الله احتفى بالأشهر الحُرم وعظَّمها بالاختصاص من بين شهور السنة، فينبغي تعظيم ما عظم الله، من غير ابتداع ولا إحداث في الدين.تابع قائلًا: حقِّقوا التوحيد، وأخلصوا العمل لله وحده، فقد نهى سبحانه عن الظلم في الشهر الحرام حاثاً على الاقتداء بهدي النبي المصطفى في العبادات قولًا وفعلًاوأبان أنه لم يرد في فضل صيام شهر رجب أو أيام معينة منه، ولا اختصاص قيام ليلِه، ولا الاعتمار فيه؛ حديث صحيح عن رسول الله محمد ﷺ يُستند عليه محذراً من التساهل في رعاية حق الشهر الحرام وتعظيم حرمته، ومساواته ببقية الشهور.