شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تؤكد جاهزيتها لخدمة الراغبين في حضور كأس آسيا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في دولة قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024م.

وقال متحدث الجوازات الرائد ناصر العتيبي: دعمنا منفذ سلوى بالكوادر البشرية المؤهلة والتقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات المسافرين بسرعة وسهولة

وأوضحت الجوازات أنه يتعيَّن على المواطنين الراغبين في السفر التأكد من صلاحية جوازات السفر الخاصة بهم أو بمرافقيهم قبل مغادرة المملكة؛ إذ يشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن 3 أشهر للسفر إلى الدول العربية و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول.