مشروعات تنموية بمليجة

وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال شملت استكمال ردم وتسوية المخططات المنخفضة في مركز عتيق، وصيانة الشوارع والأرصفة، وسفلتة الطرق في مركزي مليجة وعتيق بشكل مدمج، واستبدال الأعمدة القديمة للإنارة في مليجة والقرى التابعة لها، وتطوير ممشى بطريق الملك عبدالعزيز، وكشط وإعادة سفلتة الطريق، إضافةً إلى رفع كفاءة مستوى السلامة بالتقاطعات الرئيسة؛ لتحسين التدفق المروري وتقليل حوادث الطرق، وتحسين المشهد الحضري حول ملعبي مركزي انطاع والكهفة، وزراعة المناطق الخضراء.
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