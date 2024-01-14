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مواطن يحول مزرعته الخاصة إلى محمية ضبان في القصيم..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى المواطن نواف الرحيمي صاحب مرزعة الضبان ، تفاصيل تحويل مزرعته إلى محمية خاصة للضبان فى القصيم .

وقال الرحيمي خلال لقائه مع قناة «العربية » ، أنه يحب الضبان من وقت طفولته خاصة عندما كان يخرج إلى البر وذلك قبل أن يمنع اصطيادها نظراً لأنها معرضة للإنقراض ، ومن هنا جاءت فكرة تحويل مزرعته إلى محمية للضبان ، وذلك قبل 25 عاماً تقريباً .

وتابع أنه قسم مزرعته إلى عدة أجزاء وكل جزء خاص بنوع من الضبان ، وبدأت في الإنتاج وتحول سلوكها من متوحش وعدائي مع البشر إلى أليفة وتتعامل معنا بطريقة لطيفة .

واختتم حديثه على تعاونه مع المركز الوطني للحياة الفطرية ، حيث يورد لهم إنتاج الضبان ، موضحاً أن الضب يتكاثر مرة في العام خلال شهري أغسطس وسبتمبر .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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