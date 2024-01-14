قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس وبلدة زواتا ودهمت عديداً من منازل المواطنين

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محمد بن مسعود - الدمام - اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وبلدة زواتا الى الشمال الغربي، فجر اليوم الأحد، ودهمت عديداً من منازل المواطنين، واعتقلت شابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، باقتحام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي معزّزة بالآليات العسكرية، منطقة الحسبة، وشارع عمان، ومحيط كلية الروضة، والجبل الشمالي، وأحياء أخرى بمدينة نابلس، ودهمت عديداً من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت شابين من زواتا، ومن الجبل الشمالي.

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