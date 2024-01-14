شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب مواد مخدرة في 3 مناطق.. إليك التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

إحباط تهريب 7350 قرصًا في عسير

#حرس_الحدود بمنطقة عسير يحبط تهريب (7350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري وقنبلة يدوية.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/Jpmc2VHUQI — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 13, 2024

القبض على 3 مخالفين بتبوك



الإبلاغ عن المخال فين

الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في محافظة جدة، لترويجه 122,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، تهريب 7350 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و32 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري وقنبلة يدوية.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة عسير يحبط تهريب (7350) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و(32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري وقنبلة يدوية.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الفلبينية، ومقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة تبوك، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على (3) مقيمين بمنطقة تبوك لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.