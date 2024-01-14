شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط والرابط.. كيف يمكن التقديم في "سدايا المستقبل"؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ينتهي غدًا الاثنين التقدم في برنامج تطوير الخريجين "سدايا المستقبل"، الذي تطلقه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ويمكن التقديم في البرنامج عبر هذا الرابط.
"سدايا المستقبل" برنامج لاستقطاب الخريجين وبناء قدراتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي للعمل في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سدايا.
- فرص ابتعاث في أرقى جامعات العالم.
- رواتب مجزية ومزايا وظيفية عالية.
- تدريب وتأهيل للحصول على شهادات مهنية مدفوعة التكلفة.
- تدريب على رأس العمل في أبرز الجهات التقنية عالميًا.
- العمل مع نخبة من العلماء والمهندسين في الذكاء الاصطناعي.
- تطوير النماذج اللغوية الضخمة.
- هندسة البيانات.
- التطوير ويتفرع إلى 3 مسارات Full Stack Development – IOS – Android
- البنية التحتية، ويتفرع إلى مسارين (الحوسبة السحابية - الأمن السيبراني).
- مسار هندسة البيانات "إتقان أساسيات علم البيانات وتحليلها وتفسيرها والتقنيات والأدوات المستخدمة، أتمتة معالجة البيانات والتعامل مع البيانات الضخمة وقواعد ومستودعات البيانات المتخصصة".
- مسار التطوير ويتفرع إلى 3 مسارات Full Stack Development – IOS – Android
إتقان تطوير التطبيقات الكامل full-stack، وتطوير الواجهة الأمامية باستخدام React أو Flutter، وهندسة الواجهة الخلفية Backend مع لغات البرمجة مثل Express.js، GoLang، أو Python.
- استخدام قواعد البيانات مثل MySQL وMongoDB. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول iOS & Android مع التركيز على أساسيات هندسة البرمجيات بشكل آمن.
- مسار البنية التحتية ويتفرع إلى مسارين (الحوسبة السحابية - الأمن السيبراني) إتقان إدارة الحوسبة السحابية ومعرفة أساسيات تطوير العمليات DevOps، وتمكين المتدربين من إدارة أنظمة أمن الشبكات والتطبيقات.
- خريجو تخصصات الحاسب الآلي والتقنية (بكالوريوس كحد أدنى).
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- ألا يقل معدل الطالب التراكمي عند ترشيحه عن 4 من 5 أو 3 من 4 أو ما يعادلها في آخر درجة أكاديمية.
المـــــــــــدة: ٦ أشهر.
الشهادة: معتمدة من سدايا بالإضافة للشهادات الاحترافية من جهات دولية معتمدة (محددة ضمن المسارات).
التدريب: حضوري وعن بُعد.
مخرجات البرامج: كوادر وطنية متميزة مؤهلة للعمل في سدايا.
"سدايا المستقبل" برنامج لاستقطاب الخريجين وبناء قدراتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي للعمل في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في سدايا.
مميزات البرنامج- تدريب منتهي بالتوظيف للمجتازين.
- فرص ابتعاث في أرقى جامعات العالم.
- رواتب مجزية ومزايا وظيفية عالية.
- تدريب وتأهيل للحصول على شهادات مهنية مدفوعة التكلفة.
- تدريب على رأس العمل في أبرز الجهات التقنية عالميًا.
- العمل مع نخبة من العلماء والمهندسين في الذكاء الاصطناعي.
- تطوير النماذج اللغوية الضخمة.
مسارات البرنامج
- هندسة البيانات.
- التطوير ويتفرع إلى 3 مسارات Full Stack Development – IOS – Android
- البنية التحتية، ويتفرع إلى مسارين (الحوسبة السحابية - الأمن السيبراني).
مواضيع التدريب- مسار تطوير النماذج اللغوية الضخمة "إتقان أساسيات معالجة اللغة الطبيعية، معرفة أساسيات بناء وتدريب الشبكات العصبية الاصطناعية وتقييمها وتحسينها، والتعرف على أساسيات تدريب النماذج الضخمة الموزع".
- مسار هندسة البيانات "إتقان أساسيات علم البيانات وتحليلها وتفسيرها والتقنيات والأدوات المستخدمة، أتمتة معالجة البيانات والتعامل مع البيانات الضخمة وقواعد ومستودعات البيانات المتخصصة".
- مسار التطوير ويتفرع إلى 3 مسارات Full Stack Development – IOS – Android
إتقان تطوير التطبيقات الكامل full-stack، وتطوير الواجهة الأمامية باستخدام React أو Flutter، وهندسة الواجهة الخلفية Backend مع لغات البرمجة مثل Express.js، GoLang، أو Python.
- استخدام قواعد البيانات مثل MySQL وMongoDB. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول iOS & Android مع التركيز على أساسيات هندسة البرمجيات بشكل آمن.
- مسار البنية التحتية ويتفرع إلى مسارين (الحوسبة السحابية - الأمن السيبراني) إتقان إدارة الحوسبة السحابية ومعرفة أساسيات تطوير العمليات DevOps، وتمكين المتدربين من إدارة أنظمة أمن الشبكات والتطبيقات.
معايير القبول- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- خريجو تخصصات الحاسب الآلي والتقنية (بكالوريوس كحد أدنى).
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- ألا يقل معدل الطالب التراكمي عند ترشيحه عن 4 من 5 أو 3 من 4 أو ما يعادلها في آخر درجة أكاديمية.
المـــــــــــدة: ٦ أشهر.
معلومات عن البرنامج
الشهادة: معتمدة من سدايا بالإضافة للشهادات الاحترافية من جهات دولية معتمدة (محددة ضمن المسارات).
التدريب: حضوري وعن بُعد.
مخرجات البرامج: كوادر وطنية متميزة مؤهلة للعمل في سدايا.