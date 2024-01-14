شكرا لمتابعة خبر عن محام: الاستهتار بالمرافق العامة والأموال والأنفس يعاقب عليه النظام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق المحامي بندر العمودي على مقطع محاولة شاب إتلاف سيارته للتحايل على شركة التأمين.

وقال “العمودي” إن الاستهتار بالمرافق العامة والأموال والأنفس يعاقب عليه النظام، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن بوليصة التأمين ما جعلت إلا للتعويض عن الأضرار غير المقصودة، والحوادث الطارئة غير المقصودة، مضيفا أن شركات التأمين أصبح لديها الخبرة الكافية لكشف مثل هذه التلاعبات.