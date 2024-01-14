تراند اليوم : مصري يقتل زوجته وأولاده خنقاً.. والكشف عن دافع الجريمة!

صحيفة الخليج 365: أقدم زوج مصري على قتل زوجته وأولاده خنقاً في محافظة الدقهلية بمصر بسبب رفضها معاشرته ومنحه حقوقه الشرعية.

معاشرة

وقال الزوج المصري البالغ من العمر 37 عاماً، إنه عندما أنهى عمله وتوجه إلى المنزل وطلب من زوجته معاشرته إلا أنها رفضت، فتخلص منها خنقًا.

جريمة

وأضاف أنه تخلص من أولاده عندما رآوه خوفًا من فضح جريمته، مبينا أنه بعد ارتكابه لجريمته، توجه لمنزل عمه ووالد زوجته وأبلغهم بعثوره على زوجته وأولاده وقد فارقوا الحياة، وفق "القاهرة 24".

قتل

وفي التفاصيل، تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من بعض أهالي القرية بعثور نجار على زوجته وأولاده مقتولين داخل مسكنهم.

خنق

وتبين من الفحص الجنائي أن الزوجة وأولادها بهم آثار زرقة حول الرقبة نتيجة تعرضهم للخنق، وادعى الزوج عثوره عليهم مخنوقين لدى عودته للمنزل واكتشافه الواقعة.