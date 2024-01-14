السعودية | “هدف” يحصل على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة الجودة “آيزو 9001:2015″، وذلك في إطار سعيه نحو تقديم خدمات متكاملة للمستفيدين، بما يسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز مكانة الصندوق والتزامه بأعلى المعايير العالمية في إدارة الجودة وتقديم الخدمات للمستفيدين.

ويحرص الصندوق على تقديم خدماته بكفاءة وفعالية وفق أفضل الممارسات العالمية، كما يُعد تطبيق أنظمة الجودة أحد مستهدفات الصندوق الإستراتيجية وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي.

وجاء تحقيق الصندوق لهذه الشهادة من خلال تبنيه لسياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين وتطبيق أنظمة الجودة، وتنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية بما يلبي احتياجات ورضا المستفيدين.

يذكر أن المعيار الدولي آيزو ISO 9001:2015 يُعد الأكثر انتشاراً في العالم لأنظمة إدارة الجودة، ويساعد المنظمات بشكل أساسي على تلبية طلبات وتوقعات العملاء، ومراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات، وتطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المنظمة لأعلى مستويات الجودة.