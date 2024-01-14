السعودية | وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 17 موقعًا حول المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 17 موقعًا حول المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعًا حول المملكة, وذلك ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم بتقديم الخدمة للنساء في محافظة الليث لمدة أسبوع, وللرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة يوم الثلاثاء بتقديم الخدمة للنساء في مجمع مدارس تحفيظ القرآن بمحافظة قلوة لمدة يوم واحد، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مدرسة الفيصلية الابتدائية والمتوسطة بمحافظة المخواة لمدة يومين, ومدرسة الملك عبدالعزيز المتوسطة بمحافظة قلوة لمدة يوم واحد، وللنساء في مجمع بطاط التعليمي للبنات بمحافظة المخواة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال والنساء في مهرجان البن الثاني بمحافظة المخواة لمدة ثلاثة أيام.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران اليوم خدماتها للرجال في محافظة بدر الجنوب لمدة أسبوع، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يومين، وفي مركز سلطانة بمحافظة يدمة لمدة يومين.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مقر شركة المياة الوطنية بمحافظة الأحساء، وللنساء في المتوسطة السادسة للبنات بمحافظة حفر الباطن لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدة المتنقلة بمنطقة عسير اليوم بتقدم خدماتها للرجال والنساء في مركز ثربان لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز وادي بن هشبل لمدة يومين.

كما تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في كلية الملك فهد الأمنية بمنطقة الرياض، وللنساء في كلية التقنية للبنات بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.