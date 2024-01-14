إسرائيل تعلن قتل 4 مسلحين خلال محاولة تسللهم من لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 11:13 صباحاً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، أن جنوده تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين كانوا يحاولون التسلل من لبنان إلى إسرائيل وقتلوا أربعة منهم. وبين الجيش أن "جنوده كانوا يقومون بدورية في منطقة جبل روس (التي تسميها إسرائيل هار دوف) حول مزارع شبعا المتنازع عليها عندما رصدوا المسلحين الأربعة الذين فتحوا النار على القوة الإسرائيلية"ـ وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف أنه "خلال تبادل لإطلاق النار، صوبت قوات الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية وقذائف الهاون في اتجاه المنطقة".

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