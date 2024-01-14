قتيل إسرائيلي ومصابة في قصف صاروخي من لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 1:47 مساءً

قُتل إسرائيلي، وأُصيبت امرأة بجروح خطيرة، اليوم "الأحد"، جرّاء صاروخ مضادّ للدبابات سقط على شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان. وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن صاروخًا "استهدف منزلًا"؛ ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية. وأضاف: إطلاق الصاروخ تزامن مع قصف قواته أهدافًا لجماعة "حزب الله" في لبنان. من جهتها ذكرت صحيفةُ "تايمز أوف إسرائيل"، أن الصاروخ أطلقه "حزب الله" على "كفر يوفال" شمال إسرائيل.

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