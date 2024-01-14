شكرا لقرائتكم خبر عن الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا تفتح أفقًا جديدًا للطلاب في الجامعات السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمانًا للموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وسعيًا لتأهيل شباب ذوي كفاءة علمية وعملية، تم إطلاق مبادرة " الدرجات العلمية المُخصصة ذاتياً".

وبدأت عدد من الجامعات في المملكة بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات، إطلاق وتنفيذ المبادرة التي تعد إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات. أهداف المبادرة أوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، أن المبادرة تهدف إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية. كما تتيح المبادرة المجال للطلبة للتنويع في الخطط الدراسية، واختيار الدراسة في أكثر من تخصص وذلك حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية. تنفيذ المبادرة تشتمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنماط في الجامعات السعودية، مثل: (التخصص الفرعي (minor)، والتخصص المزدوج (Double major)، بالإضافة إلى أنماط أخرى سيتم تطبيقها بشكل مرحلي بما يضمن المراجعة والتقييم وضبط الجودة والمواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

يذكر أن الجامعات التي بدأت في تنفيذ المبادرة في مرحلتها الأولى، هي: جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة القصيم، والجامعة السعودية الإلكترونية.