الدفاع المدني يواصل إخماد حريق بحاويات في ميناء الدمام

تواصل فرق الدفاع المدني إطفاء حريق نشب في حاويات بالمنطقة المساندة في ميناء الملك عبد العزيز. وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه في منصة "إكس" أنه تمت مباشرة الحادث في وقت سابق ولا تزال عملية إطفاء الحريق مستمرة ولم يتم تسجيل أي إصابات في الحادثة.



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