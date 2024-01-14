إنشاء كرسي علمي جامعي لدعم رفاهية كبار السن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم جودة الحياة لكبار السن وتعزيز رفاهيتهم، يرعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر اليوم حفل تدشين الكرسي البحثي العلمي لكبار السن بجامعة الملك سعود، الذي تنظمه جمعية كبار السن الأهلية.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية ندى البواردي «إن فئة كبار السن بالمملكة لديهم العديد من الكيانات التي تراعي حقوقهم، وتنظر في متطلباتهم للرقي بحياتهم الشخصية والأسرية، ومنها تأسيس جمعية كبار السن الأهلية التي تقوم بخدمات نموذجية ذات أثر نوعي مستدام».

وأوضحت أن الهدف من إنشاء وتمويل الكرسي البحثي العلمي لكبار السن هو تزويد المجتمع معرفيا بأبرز البحوث والدراسات حول كبار السن واكتشاف الأبعاد المختلفة لكبار السن بما في ذلك الصحة البدنية، والرفاهية العقلية، وأنظمة الدعم الاجتماعي بصورة كاملة.

وأكدت البواردي أن رعاية أمير منطقة الرياض حافز لبذل مزيد من العطاء وتقديم أرقى وأجود الخدمات لكبار السن، مبينة أن الكرسي البحثي تبلغ تكلفته المالية 5 ملايين ريال على مدى أربع سنوات عبر عدد من المشاريع البحثية التي يعمل عليها منها إقرار دبلوم رعاية كبار السن في جامعة الملك سعود.

وأشارت إلى أن جمعية كبار السن منذ تأسيسها وهي تعمل على تمكين كبار السن وذويهم من حياة كريمة تسهم في تقليل أعباء الحياة اليومية عبر عدد من المشاريع والمبادرات النوعية التي تقدم وفقا لشروط كل مشروع.

وقالت رئيس مجلس إدارة جمعية كبار السن الأهلية «نحن نعمل على الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية لكبار السن فوق 60 عاما والاعتناء بهم والتكامل والشراكة مع الجهات والأفراد لرفع وتحسين جودة الحياة لهم».

أهداف الكرسي البحثي: