خلال 2023.. 10188 مولودًا و16 الف جراحة في مستشفيات صحة نجران

الدمام - شريف احمد - سجلت مستشفيات صحة نجران 10188 مولودًا، خلال عام 2023.

وأوضحت صحة نجران أن المواليد بمستشفى الولادة والأطفال بلغوا 7363مولودًا، وفي مستشفى شرورة العام 1809 مواليد.

فيما سجلت مستشفيات بدر الجنوب العام 51 مولودًا، ويدمة العام 469 مولودًا، وحبونا العام 477 مولودًا، وفي مستشفى ثار العام 19 مولودًا.

المستشفى المرجعي بنجران

ويُعد مستشفى الولادة والأطفال بنجران، المستشفى المرجعي بالمنطقة، ويقدم خدمات صحية متكاملة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 115481 حالة، فيما قدمت أقسام العيادات بالمستشفى خدماتها إلى 72408 مستفيدين.



16 ألف عملية جراحية

7 جوائز للتميز

أكثر من 16 ألف عملية جراحية بمستشفيات خلال العام 2023م— صحة نجران (@moh_naj_)وأجرت مستشفيات صحة نجران أكثر من 16 ألف عملية جراحية في تخصصات عامة ودقيقة، خلال عام 2023.وأوضحت صحة نجران أن إجمالي العمليات التي أُجريت بلغت 16575 عملية، تضمنت إجراء 7091 عملية بمستشفى الملك خالد، و3474 عملية بمستشفى الولادة والأطفال، و1224 عملية بمستشفى شرورة العام، و3484 عملية بمستشفى نجران العام، و475 عملية في مستشفى حبونا العام.بالإضافة إلى إجراء 585 عملية في مستشفى خباش العام، و185 عملية في مستشفى يدمة، و23 عملية في مستشفى ثار، و34 عملية في مستشفى بدر الجنوب.كما حققت صحة منطقة نجران 7 جوائز للتميز في برنامج وازن للعام المنصرم 2023، وهو أحد برامج مؤشرات الأداء بوزارة الصحة ممثلة بالوكالة العلاجية، الذي يعتمد على بطاقة الأداء المتوازن لقياس إنجاز الأهداف الإستراتيجية لمستشفيات الوزارة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والوصول لنسب عالية في أداء المنشآت الصحية وبناء مجتمع حيوي.