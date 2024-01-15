شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: المملكة ماضية في دورها كقائد دولي فاعل لخدمة البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله بن عامر السواحة، أن المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله-، ماضية في دورها كقائد دولي فاعل ومبادر لإيجاد حلول عالمية وابتكارية، لخدمة البشرية وبناء مستقبل مترابط ومبتكر في مجالات عدة يأتي على رأسها: الصحة العامة والاستدامة والطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل.

يأتي ذلك بما يتواءم مع الطموحات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار التي أعلنت عنها المملكة.

أعظم قصة تحول

وقال السواحة تحضيرًا لمشاركة وفد المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية خلال الفترة 15-19 يناير الحاليّ: إن رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد "أيده الله" تمثل أعظم قصة تحول على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

واستشهد بالتحول الذي صنعته الرؤية على مستوى الاقتصاد الرقمي الذي قاد المملكة لتكون اليوم المركز المحوري للتقنية والابتكار في المنطقة كأكبر سوق للتقنية بأكثر من 43 مليار دولار، وأكبر نقطة لتمركز المواهب والقدرات الرقمية بأكثر من 354 ألف شاب وفتاة، مع نمو نوعي في تمكين المرأة في القطاع الذي يصل اليوم إلى 35%، متجاوزة متوسط الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين ووادي السليكون.

وأكد وزير الاتصالات أن المملكة هي القلب الاستثماري النابض لازدهار ونمو المنطقة، وقال: إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في عام 2023، وضعت المملكة على قمة الهرم كأكبر دولة في المنطقة تحصل على استثمارات متجاوزة سقف 1.3 مليار دولار، ولتستحوذ بذلك على أكثر من نصف الاستثمارات التي تحققت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أن مشاركة وفد المملكة بمثابة منصة لإبراز جهود المملكة ونماذج الأعمال المبتكرة في مختلف المجالات.

إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك نحو التكامل الاقتصادي الشامل، وذلك من خلال الاستثمار في الاقتصاديات التقنية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل عالمي رقمي مزدهر للجميع.