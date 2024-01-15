انت الان تتابع بايدن "بدأ يفقد صبره" من نتنياهو.. ما سر الغضب الأمريكي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 يناير 2024, 5:17 صباحاً

كشف موقع “أكسيوس“، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يفقد صبره تجاه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب في قطاع غزة. وقالت المصادر للموقع الأمريكي، إن هناك “شعوراً بخيبة أمل متزايدة” تجاه نتنياهو ورفضه معظم طلبات الإدارة الأخيرة المتعلقة بالحرب. ويشير الموقع إلى أنه بعد الدعم الأمريكي الكامل الذي أعلنته إدارة بايدن مع بداية الحرب، باتت هناك “أدلة متزايدة الآن على أن بايدن بدأ يفقد صبره”. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: “الوضع سيئ ونحن عالقون. صبر الرئيس ينفد”. ويلفت الموقع إلى أن بايدن لم يتحدث إلى نتنياهو منذ 20 يوماً، وتحديداً بعد مكالمة متوترة، في 23 ديسمبر، أنهاها بايدن قائلاً: “هذه المحادثة انتهت”، وكان ذلك بعد رفض نتنياهو طلباً بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية. وبموجب اتفاقات أوسلو، المبرمة عام 1993 بوساطة أمريكية، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين، وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية. ورفضت السلطة الفلسطينية قبول تحويل جزئي للأموال، وأصرت على استلام كامل المبالغ، وهو مصدر دخل رئيس للسلطة.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن "بدأ يفقد صبره" من نتنياهو.. ما سر الغضب الأمريكي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.