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شكرا لقرائتكم بدء سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - بدأ، اليوم الاثنين، سريان قرار سداد عقود الإيجار السكني عبر منصة إيجار.
طريقة سداد الدفعات الإيجارية
يذكر أن الحساب الرسمي لإيجار أعلن عبر منصة “إكس”، أن سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار أصبح متاحًا الآن عبر Apple Pay، وذلك عبر الخطوات التالية:
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- الدخول على القائمة “المالية” في إيجار واختيار “عرض الفواتير”.
- اختيار العقد ثم “إجراء دفعة”.
- سيتم الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.
- إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.
- تسجيل بيانات بطاقات مدى واختيار “الدفع الآن” أو السداد عن طريق “Apple Pay”.